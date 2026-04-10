Скончался 49-летний ассистент главного тренера сборной Польши

Ушёл из жизни Яцек Магера, помощник главного тренера сборной Польши Яна Урбана. Специалисту было 49 лет.

«Польская футбольная ассоциация (PZPN) с глубокой скорбью и сожалением сообщает о кончине Яцека Магеры, помощника тренера сборной Польши. PZPN выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека. Мы также просим вас уважать частную жизнь и покой близких в это очень трудное время», – сообщает PZPN в социальной сети X.

По информации издания Sportowe Fakty, тренеру стало плохо во время пробежки в парке города Вроцлава примерно в семь утра. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. Реанимационные мероприятия продолжались около часа, но спасти бывшего защитника «Легии» не удалось.

Магера работал ассистентом Яна Урбана в сборной Польши с лета 2025 года. Ранее команда не смогла выйти на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, проиграв в финале отборочного турнира национальной команде Швеции (2:3).