«Бавария» восхищается Роджерсом, «Астон Вилла» потребует не менее € 92 млн — Mirror

«Бавария» готова побороться с «Арсеналом», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, мюнхенский клуб восхищается 23-летним хавбеком. Подчёркивается, что «Астон Вилла» потребует не менее £ 80 млн (€ 92 млн) за переход Роджерса. Команда из Бирмингема не хочет терять полузащитника, однако его продажа помогла бы ей решить финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: