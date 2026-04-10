«Реал» может поспорить с «Барселоной» за полузащитника стоимостью € 45-50 млн — CO

«Барселона» и мадридский «Реал» проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар» Кесу Смиту. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, за нидерландским футболистом также следят «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». Подчёркивается, что «АЗ Алкмар» оценивает полузащитника в € 45-50 млн.

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

