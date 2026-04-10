Левандовски выразил соболезнования в связи со смертью тренера сборной Польши

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выразил соболезнования в связи со смертью помощника главного тренера сборной Польши Яцека Магера.

«Тренер, всё должно было быть не так… Соболезнования семье и близким», – написал Левандовски в своём аккаунте в социальной сети X.

Сегодня, 10 апреля, специалисту стало плохо во время пробежки в парке города Вроцлава. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. Реанимационные мероприятия продолжались около часа, но спасти бывшего защитника «Легии» не удалось.

Магера работал ассистентом Яна Урбана в сборной Польши с лета 2025 года. Ранее команда не смогла выйти на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, проиграв в финале отборочного турнира национальной команде Швеции (2:3).