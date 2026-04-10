В «Аль-Ахли» считают, что судьи предвзято относятся к «Аль-Насру», в котором выступает Криштиану Роналду, и помогают команде победить в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает аккаунт Footmercato в социальной сети X. Ранее «Аль-Ахли» публично осудил работу арбитров во встрече 29-го тура Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (1:1).

«Аль-Ахли» выражает глубокое недовольство судейскими ошибками, которые повлияли на матч с «Аль-Фейхой» в 29-м туре Про-Лиги. Решение арбитра оказали существенное влияние на ход матча и результат, который, в свою очередь, повлиял на позицию команды в борьбе за титул.

Такие ошибки вызывают законные опасения относительно процесса отбора судей и применяемых критериев, особенно если учитывать их высокий технический уровень. Несправедливые судейские решения – неприемлемая ситуация, которая не способствует развитию соревнований и не поддерживает принцип честности соревнования, который должен быть в основе любого успешного турнира.

«Аль-Ахли» требует предоставить доступ к записям общения между судьями и видеоассистентами, а также их взаимодействиям с игроками команды во время матча. Клуб также требует чётких объяснений по всем инцидентам с судейством, в которых решения были приняты неверно.

В заключении «Аль-Ахли» выражает свою уверенность в честности соответствующих компетентных органов по обеспечению конкуренции и принятии необходимых мер для отражения статуса Про-Лиги», – сообщает аккаунт «Аль-Ахли» в социальной сети X.

На данный момент «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Наср» лидирует в лиге с 70 очками, имея матч в запасе.