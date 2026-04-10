Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Кэррик высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о своём будущем в клубе по окончании нынешнего сезона.

«Я понимаю ситуацию, и то, в каком положении мы находились в январе, план на оставшуюся часть сезона и летнюю кампанию. Я не думаю, что это изменилось.

Всё будет так, как будет. Для меня главное — сделать всё возможное, спланировать будущее на благо клуба и игроков. Я пришёл не для того, чтобы доиграть сезон и оставить разбираться с этим тому, кто будет дальше.

Думаю, важно составить план и следовать ему, чтобы команда стала сильнее. Если я буду частью клуба, значит, буду. Если нет, то это будет моя вина», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

После 31 матча в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Вратарь «МЮ» Ламменс — о работе с Кэрриком: с первой игры было понятно, чего он хочет
