В «Барселоне» высказались о возможном возвращении Месси в клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию о потенциальном возвращении нападающего Лионеля Месси.

«Это сложный вопрос. Он долго обсуждался во время предвыборной кампании, и его имя постоянно упоминалось. Месси — лучший футболист в истории «Барселоны», и для меня он лучший игрок в истории футбола или один из лучших.

Мы бы хотели, чтобы футбол был вечным во всех отношениях. Есть много вещей, которые мы хотели бы, чтобы длились вечно, но им приходит конец. У всего есть начало, развитие и конец, и спекуляции на эту тему кажутся мне бессмысленными.

Возможность возвращения [Месси] никогда не обсуждалась с момента моего прихода [в 2023 году]. Ни Месси, ни кто-либо из его представителей никогда не звонили мне и не говорили: «Я хочу вернуться, я хочу играть». Это были всего лишь слухи и нереалистичные разговоры», — приводит слова Деку Goal со ссылкой на Sport.

