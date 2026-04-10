Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался о критике в свой адрес

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный высказался о критике в свой адрес.

«У меня уже прошли эти юношеские моменты, когда критика давила. Сейчас мне 34 года, я проще отношусь к этому. Есть жизнь, есть футбол, есть работа, поэтому каждый игрок должен быть профессионалом на поле и за его пределами. Ко всему нужно относиться очень грамотно», — сказал Заболотный в эфире «Матч Премьер».

В июле 2025 года Заболотный перешёл в «Спартак». В нынешнем сезоне форвард провёл в составе красно‑белых 15 матчей и отдал три результативные передачи. Заболотный — воспитанник школы ЦСКА.

После 23 встреч в чемпионате России «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.

