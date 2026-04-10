Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Лиам Росеньор назвал игроков «Челси», которые пропустят матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор рассказал, какие игроки не смогут принять участия в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в воскресенье, 12 апреля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
«Новостей нет, но позитивным моментом является то, что Эстевао отыграл 90 минут с «Порт Вейлом» (7:0). В остальном всё то же самое. Трево [Чалоба] очень усердно работает и вернулся на поле. Ливай [Колуилл] тренируется, но ему ещё предстоит преодолеть некоторые препятствия, а Рис [Джеймс] сегодня принимал участие в беговых упражнениях. Никто из них не будет готов к матчу с «Манчестер Сити», однако они хорошо работают.

У нас хороший состав, и все выглядят действительно неплохо. Я знаю, что от нас ожидали победы, но то, как мы играли с «Порт Вейлом», было очень хорошо, и, надеюсь, это станет трамплином для оставшейся части нашего сезона», – приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

