Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
39-летний экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в сингапурский «Джуронг»

39-летний экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда перешёл в сингапурский «Джуронг»
Бывший атакующий полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда стал футболистом сингапурского клуба «Джуронг». Об этом японский игрок сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Я буду играть за «Джуронг» в следующем сезоне», — написал 39-летний Хонда.

Японский полузащитник выступал в составе красно-синих с 2010 по 2014 год. За этот период Хонда принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 29 результативными передачами. В ЦСКА хавбек дважды становился чемпионом России и обладателем Фонбет Кубка России, а также завоёвывал Суперкубок страны. В 2014 году Хонда стал игроком «Милана».

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА лишился рекламного контракта в США из-за слов в поддержку сборной Ирана

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

