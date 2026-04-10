«КАМАЗ» и «Нефтехимик» не забили голов и сыграли вничью в 28-м туре Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Набока. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт по ходу матча.

По состоянию на сегодняшний день «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков в 28 встречах. «КАМАЗ» с 40 очками в 28 играх располагается на шестой строчке.

В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с московским «Торпедо» (17 апреля). На следующий день «Нефтехимик» встретится с костромским «Спартаком».