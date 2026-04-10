Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, стартовал 28-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Первой лиги на 10 апреля:

«КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:0.

Оставшиеся матчи тура пройдут 11, 12 и 13 апреля.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 52 очка. Тройку лидеров замыкает «Урал» (48). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.