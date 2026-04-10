Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
В Испании раскрыли эпизод игры «Барселона» — «Атлетико», за который отстранят судью Ковача
В УЕФА расценили как серьёзную ошибку изначальное решение главного судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2) Иштвана Ковача не показать сразу прямую красную карточку защитнику сине-гранатовых Пау Кубарси за фол на Джулиано Симеоне на 44-й минуте. Сначала румын показал Кубарси жёлтую карточку, однако после просмотра монитора удалил игрока.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Арбитр [Ковач] больше не будет судить в европейских турнирах в этом сезоне, поскольку в УЕФА сочли серьёзной ошибкой то, что он не показал красную карточку Пау Кубарси сразу и что потребовалось вмешательство VAR.

Я думаю, УЕФА простит игру [рукой] Пубиля, но они сочли более серьёзной ошибку, связанную с тем, что арбитр не удалил Кубарси сразу. Он больше не будет судить в этом сезоне», — приводит слова журналиста COPE Исаака Футо Atletico Universe на странице в социальной сети X.

Напомним, на 54-й минуте вратарь «матрасников» Хуан Муссо отдал пас защитнику Марку Пубилю, который находился в пределах вратарской площадки. Он остановил мяч рукой.

