Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
«Точно лучше Хёйсена и Бастони». Радимов — о защитнике «Ман Сити» Хусанове

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о защитнике «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове.

«Сейчас «Манчестер Сити» без него представить сложно. Я видел два матча сборной Узбекистана. Первый мы смотрели на стадионе, второй — по телевизору. Первый матч, без него, столько лажала сборная Узбекистана в обороне… им Габон должен был набить кошёлку. Во втором матче он вышел… тоже высокая линия защитников, проблемы… сколько он исправил недочётов! Он будет одним из лучших за счёт скорости, за счёт его физических данных, а тактически он прибавит. Это точно лучше Хёйсена и Бастони», — сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

