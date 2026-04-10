В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе «Реала» к Олисе

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Майкла Олисе в мадридский «Реал». Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил о готовности «Королевского клуба» заплатить € 160-165 млн за трансфер французского вингера.

«Олисе в «Реале»? Нет, однозначно нет… Никаких шансов. У нас долгосрочный проект, Майкл чувствует себя здесь очень комфортно», — приводит слова Эберля журналист Керри Хау на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

