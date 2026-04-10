Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
В Италии оценили шансы сборной поехать на чемпионат мира — 2026 вместо Ирана

В Италии оценили шансы сборной поехать на чемпионат мира — 2026 вместо Ирана
Издание Football Italia высказалось о шансах сборной Италии поехать на чемпионат мира 2026 года вместо национальной команды Ирана.

«ФИФА может заменить любую команду, отказавшуюся от участия в чемпионате мира 2026 года «по своему собственному усмотрению», но даже если Иран откажется ехать в США, наиболее вероятной заменой всё равно станет команда из Азии», – сообщает аккаунт Football Italia в социальной сети X.

Напомним, итальянская команда не попала на ЧМ-2026, уступив сборной Боснии и Герцеговины в финальном матче отбора со счётом 1:1, 1:4 пен. До этого, 28 февраля, США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим близлежащим государствам. Позже министр спорта Ирана заявил, что национальная команда страны не сможет принять участие в чемпионате мира — 2026, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде.

Материалы по теме
Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE
Live
Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE
