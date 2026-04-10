Флик ответил, даст ли он отдохнуть Ямалю в преддверии ответного матча с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном предоставлении отдыха 18-летнему нападающему Ламину Ямалю. В субботу, 11 апреля, сине-гранатовые встретятся с «Эспаньолом» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Во вторник, 14 апреля, каталонский клуб проведёт ответную встречу с мадридским «Атлетико» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Посмотрим, как мы решим этот вопрос. Для Ламина полезно всегда выходить в стартовом составе. Посмотрим, я ещё не решил, придётся подождать до завтра», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» Ямаль отыграл всё время встречи.

Чем уникален Ламин Ямаль: