Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Париж — Монако, результат матча 10 апреля 2026, счёт 4:1, 29-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» без Головина разгромно проиграл «Парижу» в матче 29-го тура Лиги 1
Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались клубы «Париж» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Ромен Лиссорг. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
10 апреля 2026, пятница. 20:00 МСК
Париж
Париж
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Иконе – 4'     2:0 Иммобиле – 8'     3:0 Иконе – 21'     3:1 Балогун – 36'     4:1 Колеошо – 71'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Парижа» Нанитамо Иконе на четвёртой минуте. На восьмой минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте Нанитамо Иконе оформил дубль. Полузащитник «Монако» Фоларин Балогун сократил отставание на 36-й минуте, а на 72-й минуте форвард хозяев Лука Колеошо установил окончательный счёт — 4:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участия в матче из-за травмы.

После 29 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Париж» заработал 35 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Париж» на выезде встретится с «Метцем» (19 апреля), а «Монако» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Осером».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не испытываю особой эйфории». Тренер «Монако» Поконьоли — о победе над «Марселем»
