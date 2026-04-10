Экс-игрок сборной Швеции призвал Криштиану Роналду завершить карьеру

Бывший футболист сборной Швеции Андерс Лимпар призвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершить карьеру игрока.

«Я восхищаюсь такими парнями, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, и тем, как они до сих пор могут играть. Это удивительно. Но, конечно, Роналду пора завершать карьеру после чемпионата мира. Зачем начинать новый этап в МЛС в 41 год? Это непростая лига. Там много очень хороших игроков. Моё послание Роналду: ради своего наследия забей 1000 голов, а потом заверши карьеру», — приводит слова Лимпара Marca.

В матче 27-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с «Аль-Наджмой» (5:2) португалец забил 966-й и 967-й гол в карьере.

