Sofascore сделал заявление в связи с шестью спорными голами Роналду

Статистический портал Sofascore предоставил разъяснения относительно шести голов нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забитых на Кубке арабских клубных чемпионов в 2023 году. На текущий момент Международная федерация футбола (ФИФА) однозначно не определила статус указанного турнира, в результате чего у разных статистических сайтов возникли разночтения относительно голевых показателей Роналду. Некоторые из них показывали, что португалец забил 961 мяч за карьеру, а не 967.

«Кубок арабских клубных чемпионов 2023 года всегда был в нашей базе данных. Шесть голов Криштиану Роналду в этом турнире будут отражены в обновлённой вкладке карьеры. 967 голов — таково число, и именно на этой отметке находится Роналду по данным Sofascore.

Мы слышим отзывы нашего сообщества. Sofascore остаётся приверженным точному отслеживанию каждого шага в исторической погоне Роналду за отметкой в 1000 голов.

И так будет оставаться, пока ФИФА не заявит об обратном», — написано в заявлении портала на странице в социальной сети X.

