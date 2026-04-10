Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Поль Погба сыграл за «Монако» впервые с декабря. Команда уступила 1:4

Поль Погба сыграл за «Монако» впервые с декабря. Команда уступила 1:4
Полузащитник «Монако» Поль Погба вышел на поле в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (1:4). Таким образом, хавбек сыграл за монегасков впервые с декабря.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
10 апреля 2026, пятница. 20:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Иконе – 4'     2:0 Иммобиле – 8'     3:0 Иконе – 21'     3:1 Балогун – 36'     4:1 Колеошо – 71'    

Погба появился на поле на 69-й минуте при счёте 1:3. Через две минуты «Париж» забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче.

Полузащитник присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» четыре встрече в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. С декабря он не выходил на поле из-за травмы икроножной мышцы.

«Монако» без Головина разгромно проиграл «Парижу» в матче 29-го тура Лиги 1
