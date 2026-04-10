Поль Погба сыграл за «Монако» впервые с декабря. Команда уступила 1:4

Полузащитник «Монако» Поль Погба вышел на поле в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (1:4). Таким образом, хавбек сыграл за монегасков впервые с декабря.

Погба появился на поле на 69-й минуте при счёте 1:3. Через две минуты «Париж» забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче.

Полузащитник присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» четыре встрече в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. С декабря он не выходил на поле из-за травмы икроножной мышцы.