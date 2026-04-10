Заир-Эмери стал самым молодым игроком с 40 матчами в ЛЧ, обогнав двух футболистов «Реала»
Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 40 сыгранных матчей в Лиге чемпионов. Он сделал это в возрасте 20 лет 31 день.
Заир-Эмери установил рекорд во встрече четвертьфинала соревнования с «Ливерпулем» (2:0), которая состоялась 9 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
Полузащитник «ПСЖ» опередил бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса, проведшего 40 матчей в Лиге чемпионов в возрасте 21 года 275 дней. Также Заир-Эмери обогнал действующего хавбека «сливочных» Джуда Беллингема — 21 год 164 дня.
Всего в нынешнем розыгрыше соревнования Заир-Эмери сыграл 13 встреч, где отметился результативной передачей.
