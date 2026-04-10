Два футболиста «Спартака» лидируют в РПЛ по успешным обводкам после 23 туров

Вингер московского «Спартака» Пабло Солари является лидером Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 по успешным обводкам после 23 туров, сообщает официальный сайт лиги. Футболист совершил 60 успешных действий в турнире. На втором месте располагается полузащитник красно-белых Эсекьель Барко (58 обводок).

В тройку лучших по данному показателю также входят турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк и форвард «Ахмата» Лечи Садулаев, у которых по 56 успешных обводок.

Лидеры РПЛ по успешным обводкам:

1. Пабло Солари («Спартак») — 60.

2. Эсекьель Барко («Спартак») — 58.

3. Эмирджан Гюрлюк («Оренбург») — 56.

3. Лечи Садулаев («Ахмат») — 56.

5. Луис Энрике («Зенит») — 53.