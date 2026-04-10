«Краснодар» проведёт акцию в поддержку жителей Дагестана

«Краснодар» примет участие в благотворительной акции Российского футбольного союза (РФС) «Сильные вместе», чтобы поддержать пострадавших от наводнения жителей Дагестана. Игроки команды выйдут в футболках «Дагестан, мы с тобой» на матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Краснодар» присоединяется к акции Российского футбольного союза «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане. Разрушительное наводнение нанесло серьёзный удар по республике, и его жителям нужна помощь каждого из нас.

«Быки», призываем поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим. Дагестан, мы с тобой!» – сообщает телеграм-канал «Краснодара».