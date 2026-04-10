Шалимов объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Ростовом» в РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о фаворите в матче 24‑го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком», который состоится в воскресенье, 12 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

«Мне кажется, что «Спартак» там чуть‑чуть фаворит. Если «Ростов» первый пропустит, может получиться так, что им не хватит сил отыграться. Несмотря на неделю между встречами, они потратили очень много энергии в важнейшей игре и вырвали победу у прямого конкурента в матче за шесть очков. Такое не исключаю», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем туре донская команда победила «Пари НН» со счётом 1:0. В 23-м туре «Спартак» обыграл «Локомотив» — 2:1.

