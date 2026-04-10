Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Монако» Вармюз: Шевалье превосходит Сафонова в техническом плане

Экс-вратарь «Монако» Вармюз: Шевалье превосходит Сафонова в техническом плане
Комментарии

Бывший вратарь «Монако» и «Ланса» Гийом Вармюз поделился мнением о конкуренции между голкиперами «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым и Люка Шевалье. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 18 матчей, Шевалье — 26.

«Я думаю, что Люка Шевалье — вратарь международного уровня, обладающий большим количеством врождённых качеств. Сравнивать их просто невозможно. Проблема в том, что он [Шевалье] не показал свой истинный потенциал как вратарь международного уровня, потому что существует значительная разница между «Лиллем» и «ПСЖ».

Следует отметить, что Сафонов вчера [в матче с «Ливерпулем»] совершил несколько необычных действий. Я сам не стал бы делать некоторые из них, но он был эффективен. Нечего сказать, ведь команда выиграла со счётом 2:0 и не пропустила ни одного гола.

На сегодняшний день у Шевалье есть проблемы. С технической точки зрения для меня он один из лучших французских вратарей. Сафонов не будет учиться чему-то новому в техническом плане. Шевалье превосходит конкурентов в этом аспекте, однако он не может в полной мере раскрыть свой потенциал. Вот в чём настоящая проблема», — приводит слова Вармюза Les Titis du PSG.

Комментарии
