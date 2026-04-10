«Пора покончить с этим». Невилл раскритиковал «Барселону» из-за ситуации с Рашфордом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Барселону» из-за неопределённости в ситуации с контрактом форварда Маркуса Рашфорда, выступающего за каталонский клуб на правах аренды.

«Рашфорд перешёл в «Барселону», сыграл более 40 матчей, забил 11 голов и отдал более 10 результативных передач; он снова в отличной форме. Игрок заслуживает похвалы. Но теперь «Барселона» хочет сказать, что не может заплатить всю согласованную сумму в € 30 млн? Это смешно!

«Манчестер Юнайтед» отдал его в аренду в тот момент, когда клуб отчаянно в этом нуждался, и включил в контракт очень разумный пункт. Рашфорд хорошо себя проявил, его рыночная стоимость немного выросла, и вдруг они хотят торговаться? Нет, это неприемлемо.

«Юнайтед» должен проявить твёрдость. Пора покончить с этим фарсом. Так «Барселона» действует каждое трансферное окно. Если вы хотите заполучить игрока, заплатите оговорённую сумму или отправьте его обратно — всё просто», — приводит слова Невилла Sky Sports.

