Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
В Испании полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после игры с «Атлетико»

В Испании полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после игры с «Атлетико»
Испанская полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). Фанаты каталонского клуба разбили стекло автобуса «матрасников» до игры, забросав его камнями и бутылками. Об этом сообщает Sport.es.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

По информации издания, один из фанатов уже получил обвинение в порче имущества. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы обнаружить других болельщиков сине-гранатовых, чьё поведение привело к беспорядкам.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.

Материалы по теме
Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня
Видео
Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня
