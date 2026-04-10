В Испании полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после игры с «Атлетико»
Испанская полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). Фанаты каталонского клуба разбили стекло автобуса «матрасников» до игры, забросав его камнями и бутылками. Об этом сообщает Sport.es.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
По информации издания, один из фанатов уже получил обвинение в порче имущества. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы обнаружить других болельщиков сине-гранатовых, чьё поведение привело к беспорядкам.
Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.
