В Испании полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после игры с «Атлетико»

Испанская полиция задержала трёх болельщиков «Барселоны» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). Фанаты каталонского клуба разбили стекло автобуса «матрасников» до игры, забросав его камнями и бутылками. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, один из фанатов уже получил обвинение в порче имущества. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы обнаружить других болельщиков сине-гранатовых, чьё поведение привело к беспорядкам.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.