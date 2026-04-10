ФК «Тоттенхэм» опустился в зону вылета АПЛ. Это случилось после того, как «Вест Хэм Юнайтед» повёл в счёте в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». Игра проходит на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт из Австралии. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

В режиме реального времени «Вест Хэм Юнайтед» набрал 32 очка, что позволило клубу обойти «Тоттенхэм» в турнирной таблице. «Шпоры» располагаются на 18-й строчке, которая грозит команде вылетом из английской Премьер-лиги. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков.