«Тоттенхэм» опустился в зону вылета АПЛ
ФК «Тоттенхэм» опустился в зону вылета АПЛ. Это случилось после того, как «Вест Хэм Юнайтед» повёл в счёте в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». Игра проходит на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт из Австралии. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
4 : 0
Вулверхэмптон
1:0 Мавропанос – 42' 2:0 Кастельянос – 66' 3:0 Кастельянос – 68' 4:0 Мавропанос – 83'
В режиме реального времени «Вест Хэм Юнайтед» набрал 32 очка, что позволило клубу обойти «Тоттенхэм» в турнирной таблице. «Шпоры» располагаются на 18-й строчке, которая грозит команде вылетом из английской Премьер-лиги. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков.
Материалы по теме
