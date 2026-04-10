Главная Футбол Новости

«Реал» ни разу не забил в первом тайме в последних четырёх матчах — худшая серия с 2024-го

Мадридский «Реал» не забил ни одного гола в первом тайме в последних четырёх матчах во всех турнирах. Это худшая серия «Королевского клуба» без забитых мячей до перерыва с сентября 2024 года, когда она составила шесть встреч. Об этом информирует Opta.

На момент выхода новости идёт матч «Реала» с «Жироной» в 31-м туре испанской Примеры. После первого тайма команды не открыли счёт. На 51-й минуте голом отметился полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа уступила «Мальорке» со счётом 1:2. В следующем матче Примеры «Реал» встретится с «Алавесом» (21 апреля). В прошедшем туре каталонская команда победила «Вильярреал» со счётом 1:0. В следующей игре чемпионата «Жирона» встретится с «Бетисом» (21 апреля).

Материалы по теме
Заир-Эмери стал самым молодым игроком с 40 матчами в ЛЧ, обогнав двух футболистов «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

