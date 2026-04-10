Вальверде установил личный рекорд, забив в четвёртой подряд игре за «Реал» в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отличился в матче 31-го тура испанской Примеры с «Жироной». На данный момент счёт во встрече 1:1. Таким образом, хавбек «сливочных» установил личный рекорд, забив в четвёртой игре подряд в чемпионате Испании.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

Ранее Вальверде забивал в ворота «Сельты» (2:1), «Эльче» (4:1) и «Атлетико» (3:2).

В следующем матче Примеры «Реал» встретится с «Алавесом» (21 апреля).

В нынешнем сезоне уругвайский полузащитник провёл 43 встречи за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

