Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В конце концов они сдохнут». Бубнов — о предстоящем матче «Ростов» — «Спартак»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 24-го тура Мир РПЛ, в котором «Ростов» встретится с московским «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» здорово сыграл, сейчас на подъёме. Поэтому они по всем параметрам должны выигрывать. Если они не выиграют, я буду считать, что они плохо матч сыграли. «Спартак» мяч под контроль возьмёт, а эти будут бегать только. И в конце концов они сдохнут. Это при всём уважении к «Ростову». Во-первых, время на восстановление есть. Во-вторых, для «Спартака» важен результат. Если они выигрывают матчи, то это придаёт им эмоций. Это тот случай с «Ростовом», когда «Спартак» может обыгрывать на классе», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 25 очков и располагается на 10-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android