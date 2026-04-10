«В конце концов они сдохнут». Бубнов — о предстоящем матче «Ростов» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 24-го тура Мир РПЛ, в котором «Ростов» встретится с московским «Спартаком».

«Спартак» здорово сыграл, сейчас на подъёме. Поэтому они по всем параметрам должны выигрывать. Если они не выиграют, я буду считать, что они плохо матч сыграли. «Спартак» мяч под контроль возьмёт, а эти будут бегать только. И в конце концов они сдохнут. Это при всём уважении к «Ростову». Во-первых, время на восстановление есть. Во-вторых, для «Спартака» важен результат. Если они выигрывают матчи, то это придаёт им эмоций. Это тот случай с «Ростовом», когда «Спартак» может обыгрывать на классе», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 25 очков и располагается на 10-й строчке.