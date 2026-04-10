«Рома» разгромила «Пизу» в 32-м туре Серии А, Дониэлл Мален оформил хет-трик

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Пизой». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил нападающий Дониэлл Мален в начале встречи на второй минуте. В конце первого тайма на 43-й минуте Мален сделал дубль. На 52-й минуте Дониэлл Мален оформил хет-трик.

На данный момент «Пиза» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 18 набранных очков в 32 встречах. «Рома» с 57 очками располагается на шестой строчке.