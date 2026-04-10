Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Реал Мадрид — Жирона, результат матча 10 апреля 2026, счет 1:1, 31-й тур Примеры 2025/2026

«Реал» не смог победить «Жирону» в матче 31-го тура Примеры
Завершился матч 31-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

На 51-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде. На 62-й минуте полузащитник гостей Тома Лемар восстановил равновесие.

После 31 матча «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа уступила «Мальорке» со счётом 1:2. В следующем матче Примеры «Реал» встретится с «Алавесом» (21 апреля). В прошедшем туре каталонская команда победила «Вильярреал» со счётом 1:0. В следующей игре чемпионата «Жирона» встретится с «Бетисом» (21 апреля).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
