«Реал» не смог победить «Жирону» в матче 31-го тура Примеры

Завершился матч 31-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Матч закончился со счётом 1:1.

На 51-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде. На 62-й минуте полузащитник гостей Тома Лемар восстановил равновесие.

После 31 матча «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа уступила «Мальорке» со счётом 1:2. В следующем матче Примеры «Реал» встретится с «Алавесом» (21 апреля). В прошедшем туре каталонская команда победила «Вильярреал» со счётом 1:0. В следующей игре чемпионата «Жирона» встретится с «Бетисом» (21 апреля).

