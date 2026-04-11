«Марсель» победил «Метц» в матче Лиги 1, у Обамеянга — гол, у Гринвуда — две передачи

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались клубы «Марсель» и «Метц». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступила Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг на 13-й минуте с передачи Мэйсона Гринвуда. На 48-й минуте Игор Пайшао удвоил преимущество хозяев. Гринвуд в этом эпизоде отметился второй результативной передачей в игре. Через минуту полузащитник гостей Георгий Цитаишвили забил один ответный мяч, а на 90+3-й минуте футболист «Марселя» Хамед Жуниор Траоре установил окончательный счёт в матче — 3:1.

После 29 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Метц» заработал 15 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Марсель» на выезде встретится с «Лорьяном» (18 апреля), а «Метц» на день позже в домашнем матче сыграет с «Парижем».