Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Марсель — Метц, результат матча 10 апреля 2026, счёт 3:1, 29-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» победил «Метц» в матче Лиги 1, у Обамеянга — гол, у Гринвуда — две передачи
Комментарии

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались клубы «Марсель» и «Метц». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступила Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Метц
Метц
1:0 Обамеянг – 13'     2:0 Пайшао – 48'     2:1 Цитаишвили – 49'     3:1 Траоре – 90+3'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг на 13-й минуте с передачи Мэйсона Гринвуда. На 48-й минуте Игор Пайшао удвоил преимущество хозяев. Гринвуд в этом эпизоде отметился второй результативной передачей в игре. Через минуту полузащитник гостей Георгий Цитаишвили забил один ответный мяч, а на 90+3-й минуте футболист «Марселя» Хамед Жуниор Траоре установил окончательный счёт в матче — 3:1.

После 29 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Метц» заработал 15 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Марсель» на выезде встретится с «Лорьяном» (18 апреля), а «Метц» на день позже в домашнем матче сыграет с «Парижем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» без Головина разгромно проиграл «Парижу» в матче 29-го тура Лиги 1
