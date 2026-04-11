Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Президент Мексики сообщила об окончательном решении ФИФА по переносу матчей Ирана на ЧМ

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приняла окончательное решение о том, где сборная Ирана проведёт свои встречи чемпионата мира по футболу 2026 года.

«В конечном итоге федерация решила, что матчи не могут быть перенесены с первоначальных мест проведения. Такой шаг потребует от ФИФА масштабных логистических усилий», — приводит слова Шейнбаум Goal.

Ранее Иран просил проводить свои матчи в Мексике, а не в Соединённых Штатах, ссылаясь на соображения безопасности.

В рамках группы G чемпионата мира по футболу Иран должен встретиться с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

