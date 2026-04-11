«Реал» не побеждает в трёх матчах подряд после возвращения Мбаппе в стартовый состав

Мадридский «Реал» не может одержать победу в третьей встрече подряд во всех турнирах после возвращения нападающего Килиана Мбаппе в стартовый состав.

10 апреля «сливочные» сыграли вничью с «Жироной» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги. 7 апреля «Королевский клуб» уступил «Баварии» (1:2) во встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. 4 апреля «Реал» проиграл «Мальорке» (1:2) в матче 30-го тура Примеры. Мбаппе провёл на поле всё время в указанных встречах.

До этого команда Альваро Арбелоа победила в пяти матчах подряд во всех турнирах, в двух из которых капитан сборной Франции выходил на замену. В других играх он не принимал участия из-за травмы.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: