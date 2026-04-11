Олимпик Марсель — Метц. Прямая трансляция
Тренер «Лиона» Паулу Фонсека раскритиковал Эндрика

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека раскритиковал нападающего своей команды Эндрика. 19-летний бразильский форвард выступает за французский клуб на правах аренды из мадридского «Реала».

«Я недоволен игрой Эндрика. Он устал после поездки в Бразилию, но он должен показывать лучшие результаты. Он нам нужен», – приводит слова Фонсеки журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Эндрик провёл 15 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

