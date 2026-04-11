Фото: момент с неназначенным пенальти на Мбаппе на 88-й минуте матча «Реала» с «Жироной»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе столкнулся с защитником «Жироны» Витором Рейсом на 88-й минуте очного матча команд в 31-м туре Ла Лиги, который завершился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
1 : 1
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Вероятно, помимо контакта в ногах, Рейс рукой задел лицо Мбаппе. Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу «сливочных».

После 31 матча «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа уступила «Мальорке» со счётом 1:2. В следующем матче Примеры «Реал» встретится с «Алавесом» (21 апреля). В прошедшем туре каталонская команда победила «Вильярреал» со счётом 1:0. В следующей игре чемпионата «Жирона» встретится с «Бетисом» (21 апреля).

