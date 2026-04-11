«Тоттенхэм» впервые за 144 года существования клуба опустился в зону вылета

«Тоттенхэм Хотспур» впервые за 144 года существования клуба опустился в зону вылета. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Тоттенхэм» с 30 очками занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после того, как «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0 и поднялся на 17-ю строчку. У «молотобойцев» 32 очка. При этом у «шпор» есть игра в запасе, им предстоит встретиться с «Сандерлендом» 12 апреля.

31 марта лондонский клуб возглавил Роберто Де Дзерби. Он стал третьим главным тренером «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне. Ранее командой руководили Игор Тудор и Томас Франк.