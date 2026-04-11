Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже на Луне это фол». Арбелоа — о неназначенном пенальти на Мбаппе в матче с «Жироной»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на 88-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1), в котором защитник соперника Витор Рейс задел лицо нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе. Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Это пенальти здесь и даже на Луне. Ещё раз [это повторилось], ещё на одной неделе. Вот что это.

Правда в том, что ни я, ни кто-либо другой этого не понимает. Я думаю, что VAR вмешивается, когда им это выгодно, а когда нет, то не вмешивается. Вы уже знаете моё мнение, и эти события только подтверждают его. У нас было много проблем с судьями. Старая история», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

Фото: момент с неназначенным пенальти на Мбаппе на 88-й минуте матча «Реала» с «Жироной»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android