«Даже на Луне это фол». Арбелоа — о неназначенном пенальти на Мбаппе в матче с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на 88-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1), в котором защитник соперника Витор Рейс задел лицо нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе. Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.

«Это пенальти здесь и даже на Луне. Ещё раз [это повторилось], ещё на одной неделе. Вот что это.

Правда в том, что ни я, ни кто-либо другой этого не понимает. Я думаю, что VAR вмешивается, когда им это выгодно, а когда нет, то не вмешивается. Вы уже знаете моё мнение, и эти события только подтверждают его. У нас было много проблем с судьями. Старая история», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: