ТВ «Реала» раскритиковало судейство после матча «сливочных» с «Жироной» в Ла Лиге
Поделиться
Клубное телевидение «Реала» раскритиковало арбитра Хавьера Альберола Рохаса после матча «сливочных» с «Жироной» в 31-м туре Ла Лиги (1:1).
Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51' 1:1 Лемар – 62'
«Опять судейство Негрейры. Пенальти на Мбаппе. Анализ включает в себя футбольные аспекты, отсутствие решительности. После того как «Жирона» сравняла счёт, «Реал» сдал. Но был явный пенальти на Килиане Мбаппе; об этом нужно упомянуть. Ужасное судейство, которое «Реал» снова испытал от Хавьера Альберола Рохаса. Ужасное судейство, но мы занимаемся самокритикой после плохой игры «Реала», — говорится в эфире ТВ «Реала».
После 31 матча «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
01:46
-
01:41
-
01:31
-
00:54
-
00:47
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:04
-
00:01
- 10 апреля 2026
-
23:56
-
23:40
-
23:32
-
23:32
-
23:24
-
23:21
-
23:13
-
23:13
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:26
-
22:09
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:48
-
21:44