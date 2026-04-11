Матч-центр:
Главная Футбол Новости

ТВ «Реала» раскритиковало судейство после матча «сливочных» с «Жироной» в Ла Лиге

ТВ «Реала» раскритиковало судейство после матча «сливочных» с «Жироной» в Ла Лиге
Клубное телевидение «Реала» раскритиковало арбитра Хавьера Альберола Рохаса после матча «сливочных» с «Жироной» в 31-м туре Ла Лиги (1:1).

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Опять судейство Негрейры. Пенальти на Мбаппе. Анализ включает в себя футбольные аспекты, отсутствие решительности. После того как «Жирона» сравняла счёт, «Реал» сдал. Но был явный пенальти на Килиане Мбаппе; об этом нужно упомянуть. Ужасное судейство, которое «Реал» снова испытал от Хавьера Альберола Рохаса. Ужасное судейство, но мы занимаемся самокритикой после плохой игры «Реала», — говорится в эфире ТВ «Реала».

После 31 матча «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме
«Убедились?» Радимов обратился к болельщикам мадридского «Реала»
