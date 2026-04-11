Арбелоа высказался об игре «Реала» в ничейном матче с «Жироной»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре команды в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).
Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
1 : 1
1:0 Вальверде – 51' 1:1 Лемар – 62'
«Мы знаем, что не показали свою лучшую игру. Это был матч, который мы должны были выиграть. Стартовый состав оказался достаточно сильным, чтобы обеспечить победу. И с учётом усилий футболистов мы должны были забить больше голов», — приводит слова Арбелоа Madrid Universal на странице в социальной сети X.
После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона» с 76 очками после 30 туров.
