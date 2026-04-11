«Матч был чистым». Тренер «Жироны» — о столкновении Мбаппе и Рейса

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес высказался о ситуации с контактом между футболистом своей команды Витором Рейсом и нападающим «Реала» Килианом Мбаппе на 88-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги (1:1).

«Я был очень далеко, честно говоря, я этого не видел. Мой игрок говорит, что он был впереди Мбаппе в этом эпизоде. Он говорит, что это была борьба и что он его опередил. Думаю, что многие моменты рассматриваются. Матч был чистым. Я думаю, что было очень мало фолов и достаточное количество добавленного времени», — приводит слова Мичела Санчеса AS.

Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу «сливочных».

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.