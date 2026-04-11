Арбелоа назвал причину потери очков «Реала» в матче «Жироной»

Арбелоа назвал причину потери очков «Реала» в матче «Жироной»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о причинах поражения своей команды в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Чтобы побеждать любого соперника, нужно выкладываться на 200%. Мы не всегда играем на 90%… или не всегда выигрываем при такой отдаче. Если хочешь быть увереннее против команд, которые уступают тебе в классе, надо выкладываться полностью. Иначе такие случайности будут происходить слишком часто», — приводит слова Арбелоа издание AS.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона» с 76 очками после 30 туров.

