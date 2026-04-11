Арбелоа объяснил проблему «Реала», отвечая на вопрос о форме Винисиуса и Мбаппе

Арбелоа объяснил проблему «Реала», отвечая на вопрос о форме Винисиуса и Мбаппе
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о проблеме «сливочных», отвечая на вопрос о текущей форме лидеров команды звёздных нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора после матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Снижение результативности и ухудшение формы Мбаппе и Винисиуса? Я не могу беспокоиться о двух игроках, которые имеют такие показатели и входят в число 4-5 лучших в мире. Нам нужно улучшать игру всей команды, потому что нам сложно против соперников, которые действуют от обороны. Это связано больше с коллективными действиями, чем с индивидуальными», — приводит слова Арбелоа издание AS.

Всего в текущем сезоне в активе 25-летнего Винисиуса 46 матчей, в которых он забил 17 голов и отдал 13 ассистов. У бразильца лишь два мяча в шести крайних матчах чемпионата Испании (все в одном матче). На счету 27-летнего Мбаппе 38 матчей, 39 голов и шесть результативных передач. Француз не забивает в Ла Лиге с февраля (четыре подряд матча без учёта пропущенных из-за травмы).

