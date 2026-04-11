«Я бы так никогда не сделал». Гасилин — о возможности Хайкина сыграть за Норвегию на ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин оценил шансы 30-летнего россйского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина принять участие на чемпионате мира 2026 года после получения норвежского гражданства.



— Может ли Никита получить шанс сыграть на чемпионате мира?

— Думаю, да. Наверное, не просто так затеялась смена спортивного гражданства, думаю, он на связи с Федерацией футбола Норвегии. Он проводит хорошие сезоны, в Лиге чемпионов тоже были достойные матчи. Я уверен, что он кандидат в сборную. Если мы отбрасываем всё и берём только спортивную составляющую, шанс сыграть на чемпионате мира — венец карьеры футболиста. У Хайкина есть эта возможность. Если мы берём в каком‑то другом разрезе — я бы так никогда не сделал, я патриот нашей страны. Если берём сугубо спортивную составляющую, то его можно понять, парень так видит и может поучаствовать на чемпионате мира, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.