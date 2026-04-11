Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Радимов назвал фаворита грядущего матча РПЛ «Ростов» — «Спартак», упомянув о «Зените»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о фаворитах предстоящего противостояния в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся «Ростов» и московский «Спартак». Встреча пройдёт 12 апреля. Начало — в 16:30 мск.

Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, в будущем команда Карседо ещё прибавит. Сейчас у них есть эйфория после победы над «Зенитом» в Кубке России. На этом позитивном настрое красно‑белые будут фаворитами матча против «Ростова», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 25 очков и располагается на 10-й строчке.

