Хайденхайм — Унион Берлин. Прямая трансляция
Радимов объяснил, почему его не удивляют результаты «Спартака» при Карседо

Радимов объяснил, почему его не удивляют результаты «Спартака» при Карседо
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об испанском тренере Хуане Карлосе Карседо в московском «Спартаке».

«Карседо в своё время тренировал «Сарагосу», а я там играл, так что у нас остались общие знакомые и друзья. Недавно нам с Карседо довелось пообщаться, и он чётко рассказал мне, над чем сейчас работает в «Спартаке», как выстраивает состав и так далее. Он говорил так последовательно и адекватно, что меня вовсе не удивляют хорошие результаты спартаковцев», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Испанец возглавил команду минувшей зимой, подписав контракт до 2028 года. Под руководством Карседо «Спартак» выиграл четыре из пяти матчей Мир Российской Премьер-Лиги. После 23 туров чемпионата России красно-белые набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.

