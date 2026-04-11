Радимов объяснил, почему его не удивляют результаты «Спартака» при Карседо

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об испанском тренере Хуане Карлосе Карседо в московском «Спартаке».

«Карседо в своё время тренировал «Сарагосу», а я там играл, так что у нас остались общие знакомые и друзья. Недавно нам с Карседо довелось пообщаться, и он чётко рассказал мне, над чем сейчас работает в «Спартаке», как выстраивает состав и так далее. Он говорил так последовательно и адекватно, что меня вовсе не удивляют хорошие результаты спартаковцев», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Испанец возглавил команду минувшей зимой, подписав контракт до 2028 года. Под руководством Карседо «Спартак» выиграл четыре из пяти матчей Мир Российской Премьер-Лиги. После 23 туров чемпионата России красно-белые набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.