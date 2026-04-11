Журавель отреагировал на падение «Тоттенхэма» в зону вылета АПЛ после назначения Де Дзерби

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал факт, что «Тоттенхэм Хотспур» впервые за 144 года существования клуба опустился в зону вылета. Это случилось после того, как «Вест Хэм Юнайтед» победил в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (4:0).

«Де Дзерби начнёт свою тоттенхэмскую карьеру с места в зоне вылета. Туда его по ходу тура отправил «Вест Хэм», пятничным вечером выигравший у «Вулфс» («Вулверхэмптон». — Прим. «Чемпионата»).

Игра у «Вест Хэма» проста и понятна как молоток. В то время как Де Дзерби — мастер сложной и рискованной игры. В борьбе за выживание это не самый надёжный ресурс. в «Брайтон» Де Дзерби приходил на место Поттера, делавшего там хорошую работу. Де Дзерби классно подкрутил настройки под себя и вывел «Брайтон» в еврокубки.

В «Тоттенхэме» никакой выстроенной игры сейчас нет. Как нет у команды и права на ошибку. Для того, чтобы система Де Дзерби заработала, не очень много предпосылок.Так что впереди интригующая битва за спасительное место.

Только вдумайтесь, две столичные команды с огромной базой болельщиков, с 60-тысячными крутыми стадионами определяют, кому из них выпадет вариться с «Престонами» и «Суонси»… А тем временем подняться оттуда может «Миллуолл», никогда не игравший в АПЛ», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 32 очка, что позволило клубу обойти «Тоттенхэм» (30) в турнирной таблице. «Шпоры» располагаются на 18-й строчке, которая грозит команде вылетом из английской Премьер-лиги.

31 марта лондонский клуб возглавил Роберто Де Дзерби. Он стал третьим главным тренером «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне. Ранее командой руководили Игор Тудор и Томас Франк.